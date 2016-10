Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannasta avataan ympäristötekniikan bisnesyhteyksiä Kiinaan — näyttelytila Yixingin kaupunkiin Lappeenranta ja kaupungin ympäristötekniikan osaaminen esittäytyvät Kiinassa Yixingin kaupungissa. Siellä avataan Green Energy Showroom (GES) -verkoston, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja kaupungin yhteinen näyttelytila. GES-verkoston yrityksistä mukana ovat Flowrox, Visedo, Axco-Motors ja Easy China. 1,35 miljoonan asukkaan Yixing on tiedotteen mukaan profiloitunut ympäristötekniikan edistykselliseksi kaupungiksi. GES Lappeenrannan yhteisosasto avataan tässä kuussa kaupungin ympäristötekniikan puistossa messuilla, ja Yixing tarjoaa näyttelytilan Lappeenrannalle ja yrityksille kahdeksi vuodeksi. Tiedotteen mukaan GES Lappeenranta -osaston tavoitteena on vahvistaa ja edistää yritysten liiketoimintaa Kiinassa ja lisätä Lappeenrannan kaupungin ja yliopiston näkyvyyttä. Kiinassa halutaan herättää kiinnostusta Lappeenrantaan niin matkailu- kuin investointikohteena. Flowrox keskittyy Kiinassa erityisesti vesienkäsittelyratkaisuihin ja jätevedenpuhdistamoihin. Visedon ja Axco-Motorsin tavoitteena on kasvattaa sähköisten liikenneratkaisujen, esimerkiksi sähköbussien myyntiä. Easy China auttaa yrityksiä ja julkisia toimijoita Kiina-Suomi yhteistyössä ja Kiinan markkinoille pääsyssä. — Näyttelyosastoon on mahdollisuus tulla mukaan myös myöhemmin, Terhi Jantunen Wirma Lappeenranta Oy:stä kertoo tiedotteessa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/20/Lappeenrannasta%20avataan%20ymp%C3%A4rist%C3%B6tekniikan%20bisnesyhteyksi%C3%A4%20Kiinaan%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89n%C3%A4yttelytila%20Yixingin%20kaupunkiin/2016121398271/4