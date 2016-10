Uutinen

Etelä-Saimaa: Kolme näyttelyä saman katon alla Imatran taidemuseolla Maalauksia, koruja ja installaatio. Imatran taidemuseolla avautuu perjantaina Marianne, Melitina ja Nikolai Balabinin näyttelyt. Perhe pitää yhdessä näyttelyitä lähes vuosittain. Korutaiteilija Melitina Balabinilta esillä on nyt koruinstallaatio Talo meren rannalla. Taiteilijan mukaan teos on syntynyt vähitellen. — Olen viettänyt paljon aikaa Virossa ja kierrellyt siellä eri puolilla maata. Lehtiteoksiin sain idean asuessani vanhassa 1800-luvun puolella rakennetussa, aiemmin tyhjillään olleessa talossa Saarenmaalla. Keräsin kauniita lehtiä ja aloin pohtia, mitä niistä voisi tehdä. Marianne Balabin on koonnut taidemuseolle töitään viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Uusimpia esillä olevia töitä on hänen tänä vuonna maalaamansa pioniunikot. Marianne Balabin kertoo pioniunikkojen kukkimisen olleen hänelle yksi kesän kohokohdista. — Tuulisena päivänä kukka saattoi hehkua vain sen yhden päivän, minkä jälkeen se oli jo entinen. Minulle pioniunikot olivat enemmän kuin vain kukkia. Ne kuvastavat elämän haurautta ja sitä, kuinka nopeasti aika kuluu. Nikolai Balabin on tuonut Imatralle retrospektiivisen näyttelyn töistään viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta. — Pitsimäisyys on minulle yksi tärkeä teema. Lapsena nautin siitä, että pystyin olemaan pitsiliinan tai -verhon takana piilossa, mutta samaan aikaan saatoin itse nähdä sen läpi, mitä toisella puolella tapahtuu Balabinien näyttely esillä Imatran taidemuseossa 12. marraskuuta asti. Lue koko uutinen:

