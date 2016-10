Uutinen

Etelä-Saimaa: Jussi Markkanen palaa SaiPan maalille Jussi Markkanen pelaa SaiPan maalilla jääkiekkoliigan ottelussa Vaasan Sportia vastaan. SaiPan kahdessa edellisessä liigaottelussa torjuntavastuuta on kantanut Jussi Olkinuora, joka on torstaina varamaalivahtina. Lisäksi kokoonpanoon palaa laitahyökkääjä Kim Strömberg, jonka ketjun keskushyökkääjäksi Saku Salmisen tilalle siirtyy Valtteri Virkkunen. Lisäksi Jere Sneck ottaa William Mäkisen paikan puolustuksen seitsikossa. Ennen torstain ottelua SaiPa on jääkiekkoliigassa sijalla 13. ja Sport neljäntenä. Mestarien liigassa SaiPa on voittanut kaikki ottelunsa ja edennyt 16 parhaan joukkoon, mutta kotimaassa joukkue on voittanut viimeisistä seitsemästä liigaottelustaan yhden. Jääkiekkoliigan maalipörssiä johtava SaiPan Curtis Hamilton on nimetty Kanadan joukkueeseen, joka osallistuu maajoukkueiden Deutchland Cupiin 4.–6. marraskuuta. Hamilton on tehnyt 11 liigaottelussa yhdeksän maalia. Lue koko uutinen:

