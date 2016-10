Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kioskiryöstöstä etsintäkulutettua ei ole vielä tavoitettu — teosta epäillään päijäthämäläistä miestä Imatran Lappeentiellä maanantaina tehdystä R-kioskiryöstöstä etsintäkuulutettua miestä ei ole vielä tavoitettu. Kioski ryöstettiin 17. lokakuuta kello 21.40. Poliisi on etsintäkuuluttanut teosta epäiltynä päijäthämäläisen miehen. Mies on poliisin mukaan ”nuorehko”, mutta tarkempia tietoja hänestä ei anneta. Rikoskomisario Jyri Hänninen perustelee linjaa sillä, että tarkemmat tiedot voisivat päteä niin moneen henkilöön. Hän ei myöskään sano tarkempaa paikkaa mistä epäilty on kotoisin. — Osoite on Päijät-Hämeessä, Hänninen sanoo. Päijäthämäläinen mies etsintäkuulutettiin tiistaina iltapäivällä. Hänninen kertoo, että tapahtuneen tutkinta aloitettiin välittömästi tapahtuneen jälkeen. Poliisilla oli pian omien johtopäätösten nojalla syytä epäillä kyseistä päijäthämäläissmiestä teosta. Epäilys on vahvistunut muutaman päivän aikana. Miehen sijainnista ei ole havaintoa, mutta Hännisen mukaan poliisilla on epäilyksensä siitä missä hän voisi olla. Hänninen uskoo, että mies löydetään kyllä. Ryöstöillan tapahtumista voi edelleen laittaa vihjeitä poliisille. Niitä voi soittaa numeroon 0295 414 642 (arkisin kello 8—12), poliisilaitoksen vihjenumeroon 050 4479574 tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/20/Imatran%20kioskiry%C3%B6st%C3%B6st%C3%A4%20etsint%C3%A4kulutettua%20ei%20ole%20viel%C3%A4%20tavoitettu%20%E2%80%94%20teosta%20ep%C3%A4ill%C3%A4%C3%A4n%20p%C3%A4ij%C3%A4th%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4ist%C3%A4%20miest%C3%A4%20/2016521397510/4