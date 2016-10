Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistyksen valtuustoon 66 ehdokasta Metsänhoitoyhdistys (Mhy) Etelä-Karjalan valtuustovaalien ehdokkaat on vahvistettu. Ehdokkaita on 66. Heistä valitaan 35 edustajaa yhdistyksen valtuustoon vuosille 2017—2020. Ehdokkaista valtaosa eli 60 on miehiä, ja heidän keski-ikänsä on 53,8 vuotta. Mukana on nykyisiä valtuutettuja sekä paljon myös uusia ehdokkaita. Nuorempien metsänomistajien kiinnostus asettua vaaleissa ehdolle on kasvanut, todetaan yhdistyksen tiedotteessa. Mhy Etelä-Karjalan valtuustovaalit käydään listoittain suhteellista vaalitapaa noudattaen. Postivaaliaineisto jaetaan 4.mennessä kotiin kaikille yhdistyksen äänioikeutetuille jäsenille. Äänestysaika on 4.—25. marraskuuta. Tietoa vaaleista ja Mhy Etelä-Karjalan ehdokkaista löytyy täältä. Lue koko uutinen:

