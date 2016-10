Uutinen

Etelä-Saimaa: Curtis Hamilton edustaa Kanadaa Deutchland Cupissa marraskuussa SaiPan hyökkääjä Curtis Hamilton on valittu Kanadan maajoukkueeseen, joka osallistuu marraskuussa Deutchland Cupiin Saksassa. Turnauksessa pelaavat Kanadan lisäksi Saksan, Slovakian ja Sveitsin maajoukkueet. Hamilton on SaiPan kauden paras maalintekijä. Hän johtaa Liigan maalintekijätilastoa yhdeksällä maalillaan. Kaikkiaan kasassa on 11 tehopistettä.Deutchland Cup pelataan 4.–6. marraskuuta. Hamilton on ainoa Liigasta kutsun saanut kanadalainen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/20/Curtis%20Hamilton%20edustaa%20Kanadaa%20Deutchland%20Cupissa%20marraskuussa/2016121398234/4