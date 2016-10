Uutinen

Etelä-Saimaa: Aamu valkenee pakkasen puolella Etelä-Karjalassa Liikennevirasto varoittaa mahdollisesta kuuraliukkaudesta Etelä-Suomen teillä aamun aikana. Etelä-Karjalassakin lämpötila on vielä pakkasen puolella, paikoin useita asteita. Ilmatieteen laitos on antanut liukkausvaroituksen lounaiseen Suomeen, Etelä-Karjalaan se ei ulotu. Päivällä lämpötila nousee Etelä-Karjalassa muutaman asteen plussan puolelle, ja viileää säätä on luvassa lähipäiviksikin. Lue koko uutinen:

