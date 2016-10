Uutinen

Etelä-Saimaa: Yle: Sorjoselle kirjoitetaan jo jatkoa Television poliisisarja Sorjosen toinen tuotantokausi on Ylen mukaan jo käsikirjoitusvaiheessa. Asiasta kertoo Sorjosen vastaava tuottaja Matti Halonen, jonka Yle tavoitti puhelimeen Cannesista. Sorjosesta on tarkoitus tehdä kymmenen jaksoa, ja nekin kuvattaisiin Lappeenrannassa. Sarja olisi esitettävissä vuonna 2018. — Rahoitus näyttää todella hyvältä, joten se ei tule olemaan ongelma, Halonen toteaa. Fisher King Production -tuotantoyhtiö on ollut suurissa talousvaikeuksissa. Helsingin Sanomien mukaan verohallinto jätti syyskuussa tuotantoyhtiötä koskevan konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen. Matti Halosen mukaan Sorjosen ensimmäisen tuotantokauden jakson oikeudet on myyty jo useisiin maihin. Sorjonen-sarja alkoi Ylen TV-1:ssä viime sunnuntaina. Sarjan kaikki jaksot ovat jo nähtävissä Yle Areenassa. Lue koko uutinen:

