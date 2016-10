Uutinen

Etelä-Saimaa: Veteraanikeräys Lappeenrannassa torstaina — Maasotakoulun opiskelijat kiertävät asuinalueilla Lappeenrannassa kerätään huomenna torstaina varoja viime sotien veteraanien hyväksi. Maasotakoulu toteuttaa keräyksen kello 18—20 yhdessätoista kaupunginosassa. Ne ovat Mattila, Mäntylä, Kuusela, Kesämäki, Tykki, Alakylä, Sammonlahti, Lavola, Uus-Lavola, Skinnarila ja Karhuvuori. Etelä-Karjalan sotaveteraanipiirin tiedotteen mukaan Sotiemme veteraanit -keräyksen tuotto käytetään pienituloisimpien veteraanien arjen tarpeisiin, jotta he halutessaan voivat asia omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Kelan tilaston mukaan veteraanin pienin tulo on 923 euroa kuukaudessa ja puolison pienin tulo eli takuueläke 767 euroa kuukaudessa. Lappeenrannan keräystuotolla tuetaan paikallisia veteraaneja. Etelä-Karjalassa veteraaneja on elossa 777 ja koko maassa vajaa 22 000. Keski-ikä on yli 91 vuotta. Lue koko uutinen:

