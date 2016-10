Uutinen

Etelä-Saimaa: Tulli aloittaa ensimmäistä kertaa yt-neuvottelut lomautuksista - koskee Kaakkois-Suomessa lähes 500 henkilöä Tulli antoi keskiviikkona ennakkoilmoituksen koko henkilöstönsä lomautusta koskevan yt-menettelyn aloittamisesta. Kaakkois-Suomessa Kotkasta Parikkalaan työskentelee Tullin palveluksessa lähes 500 ihmistä. Tullin tiedotteen mukaan lomauttaminen on yksi keinoista, joita Tulli harkitsee menojensa sopeuttamiseksi niukentuneeseen taloustilanteeseen. Hallintojohtaja Hannu Lappi kertoo, että Tulli ei ole lomauttanut tai irtisanonut eikä aloittanut lomautuksia tai irtisanomisia koskevia yt-neuvotteluja koskaan aikaisemmin. Syynä heikkoon taloustilanteeseen ovat alenevat määrärahat ja ennakoimattomat määrärahavähennykset. Säästötarve on ensi vuonna kokonaisuudessaan noin neljä miljoonaa euroa. Mahdollisten lomautusten lisäksi Tulli hakee säästöjä luonnollisen poistuman kautta, minimoimalla korvaavia rekrytointeja, kohdentamalla henkilöstöä uudelleen ja karsimalla toimintamenoja. Jos yt-menettelyssä päädytään lomautuksiin, henkilöstö lomautetaan porrastetusti 1–2 viikoksi vuoden 2017 aikana. Tullin palveluksessa on noin 2 200 henkilöä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/19/Tulli%20aloittaa%20ensimm%C3%A4ist%C3%A4%20kertaa%20yt-neuvottelut%20lomautuksista%20-%20koskee%20Kaakkois-Suomessa%20l%C3%A4hes%20500%20henkil%C3%B6%C3%A4/20161471/4