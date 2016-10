Uutinen

Etelä-Saimaa: Pelottavia pellejä ei ole vielä näkynyt Kaakkois-Suomessa — katso HS video ja vastaa kyselyyn! Maailmalla huomiota herättänyt klovni-ilmiö on tuoreiden uutisten mukaan rantautunut Suomeen. Suomessa klovneiksi pukeutuneet ovat säikytelleet väkeä useilla paikkakunnilla, mutta Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskus kertoo, että sille ei kukaan vielä tehnyt ilmoitusta pelottavista pelleistä. Ilmiössä on kyse siitä, että klovneiksi pukeutuneet henkilöt pelottelevat toisia ihmisiä julkisilla paikoilla. Klovnit eivät ole mitään herttaisia pellejä, vaan yrittävät olla mahdollisimman pelottavan näköisiä. Oletko sinä nähnyt pelottavia pellejä? Lähetä kuva sähköpostiin uutinen@esaimaa.fi tai lähetä kuva numeroon 13355. Viestiin teksti ES Kuva. Viestin hinta on 1,20. Katso myös Helsingin Sanomien video ja vastaa alla olevaan kyselyyn! Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/19/Pelottavia%20pellej%C3%A4%20ei%20ole%20viel%C3%A4%20n%C3%A4kynyt%20Kaakkois-Suomessa%20%E2%80%94%20katso%20HS%20video%20ja%20vastaa%20kyselyyn%21/20161473/4