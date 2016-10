Uutinen

Etelä-Saimaa: Oikopolku vettä pitkin Taipalsaaren kirkonkylään, kevyen liikenteen sillan rakentamisesta ei ole vielä päätetty Kevyen liikenteen sillan suunnittelu on alkanut Pappilanniemen kärjen ja Taipalsaaren kirkonkylän välille. Pappilanlahden poikki tulee silta aikaisintaan vuonna 2018, jos kunnalla on rahaa. Päätöstä sillan rakentamisesta ei ole vielä tehty. Tekninen johtaja Samuli Kakko kertoo, että noin 150 metriä pitkän sillan alustava kustannusarvio on 0,45—1,4 miljoonaa euroa. Hinta riippuu siitä, mikä materiaali valitaan ja miten suuri silta-aukko tehdään. Ponttoni olisi edullisin ratkaisu. Olipa aukon leveys mikä hyvänsä, siihen tulee vähintään kaksi metriä vapaata korkeutta, pienveneitä varten. Silta-aukko varmistaa myös veden kierron Pappilanlahden pohjukkaan. Kakko kertoo, että sillasta on vasta alustavia hahmotelmia. Siltasuunnitelma valmistuu ensi keväänä, jolloin kunnan on määrä ryhtyä hakemaan tarvittavia lupia. Lue koko uutinen:

