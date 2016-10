Uutinen

Etelä-Saimaa: Marja Hollin uutuusdekkari sijoittuu kuvitteelliseen Kaakkois-Suomeen Kirjan miljöö muistuttaa suuresti Imatran seutua. Rautjärveläisen Marja Hollin uutuuskirja Antiikin murhanäytelmä kietoutuu kuvitteelliseen Savilahden kuntaan, jossa järjestetään Kaakonkulman antiikkipäivät. Yhtymäkohdat Simpeleen Antiikki ja keräilypäiviin ovat ilmeisiä. Autenttisuuden takaa kirjailijan historia, hän on toiminut oikeiden antiikkipäivien kuuluttajana. — Ensimmäinen versio kirjasta oli kuitenkin lähinnä tylsä kuvaus messujen järjestämisestä enemmän kuin dekkari. Uusilla kirjoituskerroilla muoto jäsentyi dekkariksi, jossa antiikkipäiviä varjostaa kuolemantapaus ja muut ikävät tapahtumat. Kirjan päähenkilö on projektipäällikkö Antti Koskelainen, joka stressaavan työnsä ohessa kirjoittaa runopukuista murhenäytelmää antiikin maailmasta. Paikallisuutta lisää esimerkiksi tankkausmatka Svetogorskiin ja vierailu Parikkalan patsaspuistossa. Vilahtaapa hahmogalleriassa myös kirjailijan itsensä oloinen hahmo. — Kyseessä on parodiahenkinen dekkari, joka on kirjoitettu kevyellä otteella. Kyse ei ole missään nimessä niin sanotusta korkeakirjallisuudesta, Holli kuvaa Kustannusliike lukutoukan julkaisemaa uutuuskirjaansa. Marja Holli kertoo kirjoittaneensa aina. Kirjoittaminen on rakas harrastus, joka on aiemmin ollut myös työtä. Muun muassa toimittajana ja viestintäalan yrittäjän työskennellyt Holli on kirjoittanut romaanien lisäksi historiikkeja. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/19/Marja%20Hollin%20uutuusdekkari%20sijoittuu%20kuvitteelliseen%20Kaakkois-Suomeen/2016521391308/4