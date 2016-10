Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Vanhan kentän pääkatsomolle suunnitellaan kattoa, Lauritsalassa uusitaan nurmikenttää Lappeenrannan Vanhan kentän pääkatsomo aiotaan kattaa ensi keväänä. Lappeenrannan nuoriso- ja liikuntalautakunta käsitteli lähivuosien investointeja tiistain kokouksessaan. Katon rakentamiseen esitetään varattavaksi 200 000 euroa. Painetta katsomon kattamiseksi tulee Superpesikseltä, jonka lisenssiehdot edellyttävät naisten Superpesiksen joukkueiden kotikentillä olevan ensi vuonna 750 katettua katsomopaikkaa. Vanhan kentän pääkatsomossa on noin 700 paikkaa, mutta sen kattaminen todennäköisesti riittää siihen, ettei Pesä Ysit menetä sarjapaikkaansa. Myös elinkaarensa päässä olevaa Sammonlahden tekonurmikenttää esitetään peruskorjattavaksi ensi vuonna. Kentän uusiminen maksaisi noin 280 000 euroa. Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksmanin mukaan Sammonlahden vanha tekonurmimatto voitaisiin asentaa esimerkiksi joko Ratsumestarin tai Kourulan hiekkapallokentälle. — Se olisi ihan toimiva alusta koululaisten ja asukkaiden liikuntaan, Oksman toteaa. Kimpisen yleisurheilukentän pääkatsomon viimeisen osan kattamiseen on varattu 220 000 euroa vuodelle 2018. Tämän jälkeen Kimpisen pääkatsomossa olisi 1 664 katettua istumapaikkaa. Lupaus katsomon kattamisesta oli edellytys, jotta Suomen Urheiluliitto myönsi yleisurheilun vuoden 2019 Kalevan Kisat Lappeenrannalle. Parhaillaan Kimpisessä tasataan takakaarteen rinnekatsomoa, jotta sinne on helpompi asentaa siirrettäviä katsomoita suurtapahtumia varten. Työt ovat käynnissä myös Lauritsalan urheilukentällä. Kentältä on poistettu vanha nurmipinta, joka oli huonokuntoinen ja rikkakasvuston kyllästämä. Paikalle on levitetty noin 80 tonnia katehiekkaa ja kenttä on syväilmastettu koneellisesti. Seuraavat työvaiheet ovat pinnan tasaus, nurmen kylvö ja alkulannoitus. Kentälle kylvetään 500 kiloa siementä. Nurmikentän kunnostus maksaa noin 24 000 euroa. Lue koko uutinen:

