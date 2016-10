Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan Asuntopalvelun asukkaille laajakaista ja kaapeli-tv Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n asukkaiden vuokraan sisältyy vastedes kaapelitelevisio- ja laajakaistapalvelut. Yhtiö on tehnyt niistä sopimuksen Soneran kanssa. Vuokraan sisältyy kaapeli-tv:n peruspalvelu sekä Kodin Netti -laajakaistayhteys perusnopeudella Soneran valokuituverkossa. Asukas voi tilata käyttöönsä lisänopeutta ja lisäpalveluita. Tiedotteen mukaan osalla Asuntopalvelun asunnoista on ollut jo aiemmin Soneran kaapeli-tv-palvelut. Laajakaista on kokonaan uusi palvelu. Nelivuotinen sopimus perustuu julkiseen kilpailutukseen, ja se kattaa yli 4 000 asuntoa kaikkiaan 177 kiinteistössä. Palvelut tulevat asukkaiden saataville ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Lue koko uutinen:

