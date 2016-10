Uutinen

Etelä-Saimaa: Konsulttiko hoitaisi työttömän haastattelun? Hallituksen suunnitelmien mukaan työttömien aktiivisuutta pitää arvioida kolmen kuukauden välein. Arviointi tapahtuisi haastattelussa kasvokkain. Taloussaomat laski, että haastattelut kolmen kuukauden välein tietäisivät yli puoltatoista miljoonaa haastattelua vuodessa. Auki on, kuka ne tekisi. Työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistojen) työntekijät ovat kovassa paineessa nytkin. Tapaamisia on korvattu verkkoasioinnilla. Esillä on ollut mahdollisuus ostaa haastatteluja. — Pimeältä kuulostaa. Mitä konsulttitoimistot tietävät työnhausta ja työttömyydestä? ihmettelee työtön Minna Laamanen. Hallituksen suunnitelma askarruttaa muitakin kuin työttömiä. — Ei keskustelupakkoa voi pistää, ellei sillä ole merkitystä. Keskustelu ei saa olla vain kuittaus, vaan siitä on oltava asiakkaalle hyötyä, sanoo palvelujohtaja Tiia Piikki Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeino- eli TE-toimistosta. Piikki pohtii, mitä sitten, jos ja kun avoimia työpaikkoja ei ole. — Riittävätkö työllisyysmäärärahat työllistymistä edistävien palvelujen tai koulutuksen hankintaan? Tiia Piikki kokee, että nykyinen järjestelmä toimii melko hyvin. TE-toimistossa on kirjoilla Etelä-Karjalassa noin 16 000 työnhakijaa. Puolet heistä on työttömiä. Alkuvuoden aikana TE-toimisto on kirjannut alueelta 100 000—110 000 yhteydenottoa. Suuntaan tai toiseen on soitettu 40 000 puhelua. Kaikista työnhakijoista toimiston työntekijät tapaavat kaksi kolmannesta. Lue koko uutinen:

