Uutinen

Etelä-Saimaa: Kiusaamiseen pitää puuttua, neuvovat alakoululaiset — ”Se on niin väärin, eikä sitä ansaitse kukaan” Lappeenrannan Lavolan koulun kuudetta luokkaa käyvä Anssi Tervonen on nähnyt, kun koulutoveria kiusataan. — Sanoin välkkävahdille siitä. Toisessa tapauksessa kysyin kiusaajalta, että mitä se (kiusattava) oikein on tehnyt siulle, kun kiusaat, Tervonen sanoo. Stunt-tempuistaan ja televisio-ohjelmista tutut Duudsonit puhuivat tiistaina Lavolan koululaisille kiusaamisesta ja siitä, ettei ketään saisi syrjiä. Vierailu herätti oppilaissa ajatuksia. — Mie olen ihan täysin kiusaamista vastaan. Se on niin väärin, eikä sitä ansaitse kukaan, Anssi Tervonen tuhahtaa. Viitosluokkalainen Aliisa Penttinen ei ole huomannut ketään kiusattavan Lavolan koulussa. — Jos kiusattaisi, menisin sanomaan kiusaajalle, ettei noin saa tehdä. Oppilaiden mielestä kiusaamisesta pitäisi kertoa opettajalle tai jollekin muulle aikuiselle. — Pitää uskaltaa sanoa asiasta ääneen. Ei saa pelätä, Tervonen sanoo. Rehtori Arto Välikedon mukaan kiusaaminen ei ole laaja ongelma Lavolan koulussa, mutta yksittäisiä tapauksia on ollut. — Onneksi yleensä jo ensimmäinen puhuttelu saa kiusaajan lopettamaan. Rehtorin mukaan vanhemmat oppilaat, esimerkiksi kuutosluokkalaiset, uskaltavat puuttua, jos koulukaveria syrjitään. — Jos yksi huono esimerkki tarttuu, niin tarttuu yksi hyväkin. Aliisa Penttinen on joskus huomannut, että koulukaveri on ollut yksin ja mennyt pyytämään häntä muiden mukaan. Penttisellä on paljon läheisiä kavereita luokallaan. Hän arvelee tarvitsevansa ystävien tukea vielä aikuisenakin — ainakin, jos aikoo saavuttaa elämässään isoja asioita. — Haluaisin olla poliisi, ja aion mennä poliisikouluun. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/19/Kiusaamiseen%20pit%C3%A4%C3%A4%20puuttua%2C%20neuvovat%20alakoululaiset%20%E2%80%94%20%E2%80%9DSe%20on%20niin%20v%C3%A4%C3%A4rin%2C%20eik%C3%A4%20sit%C3%A4%20ansaitse%20kukaan%E2%80%9D/2016121390805/4