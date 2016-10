Uutinen

Etelä-Saimaa: Kiinteistövero kiristyy viidessä Etelä-Karjalan kunnassa Etelä-Karjalan kuntien tuloveroprosentit näyttäisivät pysyvän ennallaan ensi vuonna. Sen sijaan kiinteistöveroihin on tulossa korotuksia viidessä kunnassa. Hallitus aikoo korottaa yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveron vaihteluvälien ala- ja ylärajoja. Se pakottaa Imatran, Rautjärven, Ruokolahden, Luumäen ja Savitaipaleen veronkorotuksiin. Kunnat saavat itse päättää kiinteistöveroprosenteistaan valtion määräämien rajojen puitteissa. Kun valtio korottaa veron alarajaa, alarajaa soveltaneiden kuntien on pakko nostaa kiinteistöveroaan. Käytännössä ensi vuonna tulevat voimaan voimaan sekä vuosi sitten vahvistetut kiinteistöveron korotukset että nyt sovittavat lisäkiristykset. Esimerkiksi Imatralla vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero nousee 0,37 prosentista 0,41 prosenttiin. — Sen arvioidaan tuovan meille noin 220 000 euron lisätulon. Kun korotus jaetaan kiinteistöverovelvollisten kesken, korotus ei ole kovin suuri, talousjohtaja Kai Roslakka sanoo. Luumäellä kiinteistöveroja on tarkoitus nostaa siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti on jatkossa 0,95, vakituisen asunnon 0,45 ja muiden 1,00 prosentti. — Korotusten vaikutus kunnan talouteen on yhteensä 129 000 euroa, josta yleinen tuo 58 000, vakituinen 53 000 ja muut rakennukset 18 000 euroa, kunnanjohtaja Anne Ukkonen kertoo. Sekä maapohjaan kohdistuva yleinen kiinteistövero että vakituiseen asuinrakennukseen kohdistuva kiinteistövero nousevat koko maassa 31 kunnassa. Pelkästään asuinrakennukseen kohdistuva kiinteistövero nousee 22 kunnassa ja pelkästään tonttiin kohdistuva kiinteistövero 58 kunnassa. Kiinteistövero siis nousee useammassa kuin joka kolmannessa Suomen kunnassa. Tonttiin ja asuinrakennukseen kohdistuvat kiinteistöveron korotukset lisäävät kuntien verotuottoa ensi vuonna noin 60 miljoonalla eurolla. Lue koko uutinen:

