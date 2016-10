Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralle tuli uutta verkkokapasiteettia, Ukkoverkot avasi uuden nettiyhteyden Imatran kaupunkiin avattiin keskiviikkona uusi kiinteä langaton nettiyhteys. Ukkonet-nimisestä verkkopalvelusta vastaa Ukkoverkot Oy, mukana on myös Imatran kaupunki. Yhteydet luvataan noin kymmenen kilometrin säteelle Imatran keskustasta. Ukkoverkoille kyse on liiketoiminnasta. Ukkoverkot myy kolmen eri nopeuden yhteyksiä Imatran alueelle. Imatran kaupungille puolestaan kyse strategisesta valinnasta, jolla vahvistetaan digitalisaation mahdollisuuksia. — Sähköiset palvelut eivät pelaa, jos verkkoyhteys ei ole toimiva, sanoo Imatran tietojohtaja Kari Perälä. Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen korostaa puolestaan toimivien ja ruuhkattomien verkkoyhteyksien tärkeyttä. Hän toteaa niin valtiollisten kuin kunnallistenkin palveluiden siirtyvän etenevissä määrin verkkoon, joka tuo lisätarvetta verkkokapasiteetille. Ukkoverkot on myynyt palvelua aktiivisesti eri kunnille. Yhtiön mallissa kunta on maksanut puolet verkon perustamiskustannuksista. Toisesta puolesta vastaa yhtiö. Kustannus verkosta Imatran kaupungille oli noin 46 000 euroa. Yhtiön signaali kaupunkialueelle lähtee jo olemassaolevista tukiasematolpista Karhumäeltä ja Mellonmäeltä, joihin kiinteistökohtainen reititinlaite ottaa yhteyden. Peittoalueeksi luvataan lähes koko kaupungin alue. Katvekohtia peittoaluekartan mukaan ovat Jäppilänniemi ja Huhtasen alue. Lue koko uutinen:

