Etelä-Saimaa: Hevimetallinpaljastin piippaa Linnoituksessa Heavy metal detector-tapahtuma vie erilaiseen aarrejahtiin Lappeenrannassa torstaina. Taiteilija Steve Maherin järjestämässä metallinpaljastinkävelyssä etsitään kätkettyä äänimaisemaa Linnoituksessa. Tapahtumaan osallistujat kiertelevät metallinpaljastimien kanssa, ja kun laite löytää metallia, alkaa kuulokkeissa soida musiikki. Maher pyrkii käyttämään teoksessa musiikkia paikallisilta yhtyeiltä. Lappeenrantalaisyhtyeistä mukana on Kuilu. Sen lisäksi teoksessa kuullaan helsinkiläisiä bändejä. — Haluan tapahtumalla tehdä metallimusiikkia tutummaksi myös sellaisille ihmisille, jotka sitä vierastavat. Metalli on tutustumisen arvoinen asia, koska sillä on niin suuri merkitys osalle suomalaisia. Ensimmäinen metallinpaljastinkävely järjestettiin Helsingin Maunulassa keväällä. Irlannissa syntyneen, mutta nykyisin Suomessa asuvan Maherin tavoitteena on järjestää Heavy metal detector -kiertue myös muissa Pohjoismaissa, Englannissa ja Irlannissa. Heavy metal detector Lappeenrannassa torstaina 20.10. klo 14 ja 17. Lue koko uutinen:

