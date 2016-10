Uutinen

Etelä-Saimaa: Erika Rinne suuntaa Lappeenrannasta potkunyrkkeilyn EM-kilpailuihin Sloveniaan Erika Rinne hikoili itseään arvokisavireeseen Lappeenrannan urheilutalon nyrkkeilysalilla. Lappeenrannan Kickboxing Clubin edustaja on yksi viidestä suomalaisottelijasta, joka suuntaa sunnuntaiksi Slovenian Mariboriin potkunyrkkeilyn Euroopan-mestaruuskisoihin. — EM-mitali on todellakin tavoitteeni, mielellään se kultainen. Tavoite on ihan realistinen, mutta etenen matsi kerrallaan. Tiukkaa siitä on tulossa, Rinne, 23, toteaa. — Näissä kisoissa selviää, tuleeko World Gamesista ensi kauden päätavoitteeni syksyn MM-kilpailujen rinnalle. EM-mitalistit saavat myös osallistumisoikeuden ensi vuoden heinäkuussa Puolan Wroclawissa järjestettäviin World Gamesiin, joissa potkunyrkkeily on ensimmäistä kertaa mukana. World Gamesissa kilpaillaan lajeissa, jotka eivät ole mukana olympialaisissa. Vuoden 2013 World Gamesissa Kolumbiassa oli mukana 3 000 urheilijaa 103 eri maasta. Suomalaisille World Games on tullut tutuksi muun muassa suunnistuksesta. — World Gamesiin pääsy on tosi iso juttu näin pienelle lajille. Se on kuitenkin askel lähemmäs olympialaisia, Rinteen valmentaja Teppo Laine toteaa. Rinne ottelee 56-kiloisten sarjassa, jonka huippuottelijat tuntevat toisensa hyvin. — Pitää vain luottaa omaan juttuun. Melkein kaikki tulee kyllä selkärangasta. Kunhan ei vain luovuta, ja en ole ikinä luovuttanut, Rinne sanoo. Lue lisää lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

