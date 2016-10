Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Yhdessäkään haastattelussa en ole ollut” — työttömien kokemukset TE-toimistosta ovat kirjavia — Valmistuin aikuiskoulutuksesta. Sovittiin, että ellen tietyn ajan sisällä saa töitä, varaan ajan henkilökohtaiseen neuvontaan. Infosta en saanut aikaa, vaan sieltä kehotettiin jättämään soittopyyntö vastuuvirkailijalle. Jätin. Soittoa olen odotellut nyt kaksi kuukautta. Näin kertoo monelle alalle koulutettu 38-vuotias työtön mies. Kertomus ei ole ainoa. — Jäin työttömäksi kohta puoli vuotta sitten, mutta korvausta ei ole vielä tullut, koska minut katsotaan yrittäjäksi. Kun työttömyyttä oli kulunut kolme kuukautta, soitin ja kysyin, pääsenkö haastatteluun. Sihteeri sanoi, että virkailija ottaa yhteyttä. Kaksi kuukautta on mennyt eikä mitään ole kuulunut. Nyt äänessä on Arto Härkönen, jolla on ollut yritystoimintaa viimeksi vuonna 2011. — Kaupparekisterissä lukee, että yrityksen vastuut ja velvollisuudet on annettu pois, ei ole Y-tunnusta eikä mitään. Lakimiehen mukaan minua ei millään perusteella voi katsoa yrittäjäksi, mutta TE-toimistolla on käytäntö, että voivat. Sapiskaa TE-toimisto saa myös akateemiselta osa-aikatyön tekijältä, joka halusi kouluttautua lisää. Omat toiveet koulutuksesta tyrmättiin ja puhtaanapitoalan vinkattiin työllistävän hyvin. Kiitostakin TE-toimiston palvelut saavat. Pätkätöitä valmistumisestaan asti tehnyt mies kertoo palvelun parantuneen paljon vuosien mittaan. Viime kevään ylioppilas kertoo saaneensa yhteydenoton hyvin pian sen jälkeen kun hän ilmoittautui työnhakijaksi. Verkossa tehty työnhakukurssi oli hyvä ja hyödyllinen. Myös Minna Laamanen, joka on ollut vuosia työttömänä ja osallistuu nyt työnhakukurssille, kehuu saamaansa apua ja palvelua. — Ei ole juuri tilanteita, etten olisi apua saanut. Neuvojat ovat asiallisia ja auttavat kykyjensä mukaan. Laamanen muistuttaa, että on vanhentunut käsitys, että TE-toimisto tarjoaisi työtä. — Oletus on, että ihmiset itse ovat vastuussa, mikä oikein onkin. Hallituksen suunnittelemat kiristykset työttömien elämään pohdituttavat tällä hetkellä sekä työttömiä että viranomaisia. Esimerkiksi määräaikaishaastatteluissa ei ole mieltä, ellei työttömälle ole tarjota niissä mitään. Lue koko uutinen:

