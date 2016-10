Uutinen

Etelä-Saimaa: ”Mukava tapahtuma junioreille” – Etelä-Saimaan Lätkässä-tapahtuma veti väkeä Isoon-Kristiinaan Kauppakeskus Iso-Kristiina muuttui vahvasti keltamustaksi keskiviikkona Etelä-Saimaan kaksipäiväisen Lätkässä-tapahtuman avauksessa. Iso-Kristiinaan kerääntyi kymmenittäin ihmisiä etenkin silloin, kun ohjelmassa oli pelaajahaastatteluja. Timo Kainlauri Savitaipaleelta oli tuonut paikalle lapsenlapsensa Jaakko Kainlaurin. Isoisä pysytteli sivummalla, mutta etenkin Jaakko, 8, jahtasi innoissaan paikalla olleiden SaiPa-pelaajien nimikirjoituksia pelipaitaansa. Maalipyssy Curtis Hamilton oli odotetuin kohde. — Jossain vaiheessa olisi tarkoitus saada paita täyteen nimikirjoituksia, Jaakko Kainlauri kertoi nuoren miehen toiveista. — Tämä on mukava tapahtuma junioreille. He saavat täällä fanittaa pelaajia. Itse Timo Kainlauri ei tunnustaudu SaiPa-faniksi, vaikka tuloksia ja sarjataulukkoa seuraakin. Tällä hetkellä taulukko näyttää lappeenrantalaisittain surulliselta. SaiPa on valahtanut sijalle 13. Tästä huolimatta uskoa parempaan tulevaan riitti. — Vähän surkealta näyttää. Toivottavasti tilanne kääntyisi keväällä päälaelleen toisin kuin yleensä. Kaikkiaan ohjelmaa pysähtyi seuraamaan kymmeniä ihmisiä pitkin päivää. Tapahtuma jatkuu kello keskiviikkona 19 saakka. Ohjelmassa on pelaajahaastatteluiden lisäksi muun muassa onnenpyörää ja pöytälätkää. Tapahtuma jatkuu torstaina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/19/%E2%80%9DMukava%20tapahtuma%20junioreille%E2%80%9D%20%E2%80%93%20Etel%C3%A4-Saimaan%20L%C3%A4tk%C3%A4ss%C3%A4-tapahtuma%20veti%20v%C3%A4ke%C3%A4%20Isoon-Kristiinaan/2016121394752/4