Uutinen

Etelä-Saimaa: Örebrota, Snellmania ja Lieslahtea uhkaa edelleen lopettaminen, sillä päiväkotien on säästettävä 3,7 miljoonaa euroa Snellmanin päiväkoti Lappeenrannan keskustassa ja sen Rakuunamäen toimipiste, eli entinen Örebron päiväkoti sekä Skinnarilan päiväkodin Lieslahden toimipiste ovat edelleen lakkautusuhan alla, vaikka Lappeenrannan kasvatus- ja opetuslautakunta pyyhkikin päiväkotien lakkautuslistan pois ensi vuoden talousarvioesityksestä. Listalta pyyhkiminen on mitä todennäköisimmin vain väliaikaista, sillä toimialalla on edelleen 4,3 miljoonan euron säästövelvoite seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Päiväkotien osuus säästösummasta on 3,7 miljoonaa euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunta otti maanantain kokouksessa aikalisän, eikä halunnut vielä päättää, mistä 3,7 miljoonan euron säästöt otetaan. Päätökset tehdään myöhemmin tänä vuonna. — Lakkautuslista tuli lautakunnalle hyvin lyhyellä varoitusajalla, ja esityksessä on paljon avoimia kysymyksiä, joita pitää tarkentaa. Valtuuston kesäkuussa antama säästövelvoite ei kuitenkaan ole hävinnyt mihinkään, ja säästää pitää, vaikka mikään keinoista ei olekaan helppo tai mieluisa, sanoo kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Jarmo Pulli (kesk.). Lautakunta haluaa virkamiehiltä tarkemmat selvitykset muun muassa päiväkotien käyttöasteista ja siitä, miten mahdolliset päiväkotien lakkautukset vaikuttavat perheiden arjen järjestämiseen, kuten päiväkotimatkoihin tai iltaisin järjestettävän päivähoidon saatavuuteen. Kasvatus- ja opetuslautakunta tekee lopullisen päätöksen toimialan säästökohteista joulukuun 12. päivä laatiessaan toimialan käyttösuunnitelmaa ensi vuodeksi. Siihen mennessä kaupunginvaltuustossa on tehty päätös, paljonko päiväkodeilla ja kouluilla on rahaa käytettävänään ensi vuonna. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/19/%C3%96rebrota%2C%20Snellmania%20ja%20Lieslahtea%20uhkaa%20edelleen%20lopettaminen%2C%20sill%C3%A4%20p%C3%A4iv%C3%A4kotien%20on%20s%C3%A4%C3%A4stett%C3%A4v%C3%A4%203%2C7%20miljoonaa%20euroa/2016121390911/4