Etelä-Saimaa: Yliopiston Naseva-hanke kannustaa tyttöjä tekniikan opintoihin EU:n tuella Kaakkois-Suomeen on myönnetty heinä—syyskuussa noin 590 000 euroa yritys- ja hankerahoitusta. Rahat tulivat valtiolta ja Euroopan unionilta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta myönnettiin Kaakkois-Suomeen noin 350 000 euroa kolmeen hankkeeseen. Niistä suurin on Lappeenrannan teknillisen yliopiston Naseva-hanke, jota toteutetaan Etelä-Karjalan lisäksi Kymenlaaksossa ja Hämeessä. Nasevan rahoitus on yhteensä noin 150 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on kannustaa tyttöjen tekniikan opintoihin. Yritysrahoitusta tuli Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon yhteensä noin 240 000 euroa, josta 178 000 euroa jakaantui viiden yrityksen kehittämishankkeisiin, pääasiassa kansainvälistymiseen. Suurin yksittäinen summa oli 78 750 euroa. Se myönnettiin Lappeenrannassa toimivalle teknologiayritykselle Nasta Technologies Oy:lle. Rahoituspäätökset teki Hämeen ELY-keskus, joka hallinnoi rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella. Lue koko uutinen:

