Uutinen

Etelä-Saimaa: Yhteishenki vahvistaa firman pärjäämistä Yrityksen menestyksessä henkilöstön yhteishenki ei ole sanahelinää. Stora Enson viestintäjohtaja Liisa Nyyssönen sanoo, että joukkuehengestä on tullut ratkaiseva edellytys globaalissa kilpailussa pärjäämiselle. Stora Ensolla on meneillään yhtiön oman sosiaalisen pääoman kasvatusoperaatio. Maailmanlaajuinen liikuntatempaus kokoaa ihmisiä yhteen. Tuhansia storaensolaisia ilmoittautui joukkuekilpailun omaiseen kampanjaan. Tiimit kisaavat siitä, mikä niistä kävelee, juoksee tai pelaa kokoon parhaat pisteet. Voittajajoukkueelle on luvassa yhteisöllisiä palkintoja. Pelisäännöt ovat yhtäläiset ympäri maailmaa. Stora Enso on ostanut käyttöönsä globaalin urheiluliikeketjun omistaman nettisovelluksen, jolla erilaisten liikuntamuotojen tehokkuus ja rasittavuus voidaan pisteyttää suhteellisesti. Nyyssösen mukaan liikuntakampanja tuo luontevasti lisäarvoa myös henkilöstön fyysiselle työterveydelle, mutta pääpaino on psyykkisen hyvinvoinnin vahvistamisessa. — Jaksaakseen ihminen tarvitsee tasapainon työnteon, levon ja vapaa-ajan rientojen kesken, Nyyssönen toteaa. Omassa kampanjaporukassaan kisaava turvallisuusvalvoja Pekka Kosonen Stora Enson Imatran tehtailta näkee tempauksen palvelevan tarkoitustaan hyvin. — On aina parempi, kun mennään yhdessä yhteen suuntaan. Tiimiassistentti Marjo Pitkonen on urheiluaktiivi kentillä sekä katsomoissa. Seuraavaksi Pitkonen lähtee keräämään joukkueelleen pinnoja sunnuntaina Amsterdamin maratonin puolimatkan juoksusta. — Vielä kun saisi pisteitä penkkiurheilustakin, Pitkonen virnistää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/18/Yhteishenki%20vahvistaa%20firman%20p%C3%A4rj%C3%A4%C3%A4mist%C3%A4/2016121387234/4