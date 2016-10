Uutinen

Etelä-Saimaa: Villejä ideoita tuli ennätysmäärä — viisi pääsi finaaliin Etelä-Karjalan Willi Idea 2016 –kilpailuun ilmoitettiin 130 liikeideaa, mikä on järjestäjien mukaan ennätysmäärä. Finaaliin valittiin viisi ideaa. Niissä painottuvat hyvinvointi- ja terveysteknologian ratkaisut. Finalistit ovat Hy-Per Cleanse (terveysteknologia),Ermes (tietoturva), DreamZone (hyvinvointi), Husky Hearing (terveysteknologia) ja Ajoklinikka–ohjelmisto (ammattilaisten terveyspalvelu). Willi Idea -kilpailussa etsitään vuosittain liikeideoita, joilla on mahdollisuus kehittyä yritystoiminnaksi Etelä-Karjalassa. Kilpailun järjestävät Wirma Lappeenranta Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy (Kehy) ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto osana StartupMill –toimintaa. Tämän vuoden runsasta satoa tuottivat yritykset, tutkijat, opiskelijat ja yksityishenkilöt. — Kasvanut osanottajamäärä viestii eteläkarjalaisten idearikkaudesta, toteaa esiraati tiedotteessa. Esiraadissa oli kuusi Wirman ja Kehyn yrityskehitysasiantuntijaa. Heistä Mikko Ojapelto kertoo, että kaikki hyvät liikeideat eivät mahtuneet finaaliin. Finaali järjestetään Lappeenrannan Skinnarilassa ylioppilastalon auditoriossa 16. marraskuuta. Finalistien tiimeillä on silloin viisi minuuttia aikaa vakuuttaa ammattituomaristo ideansa erinomaisuudesta. Kilpailun voittaja palkintaan 10 000 euron kehittämisrahalla. Finaalissa jaetaan lisäksi erikoispalkintoja. Lue koko uutinen:

