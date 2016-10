Uutinen

Etelä-Saimaa: Viikon syysloma voitti kyselyn Lappeenrannassa Peruskoulujen ja lukioiden syysloma kestää Lappeenrannassa ensi ja seuraavana lukuvuonna viikon. Kasvatus- ja opetuslautakunnan maanantaina tekemä päätös vastaa koululaisten ja huoltajien toiveita. Lautakunta selvitti mielipiteitä koulun aloitusajasta ja syysloman pituudesta viestipalvelu Wilmassa. Kolme neljästä vastaajasta kannatti sitä, että koulu alkaa elokuussa viikolla 32. Näin syyslomaa voidaan viettää täysi viikko. Vaihtoehtona oli koulun aloitus viikolla 33 ja kahden päivän syysloma. Kyselyyn tuli yhteensä 2 691 vastausta. Vastaajista huoltajia oli 1 686, lukiolaisia 580 ja peruskoululaisia 372. Lukiolaisista peräti 84 prosenttia kannatti viikon syyslomaa. Huoltajista sen kannalla oli 71 prosenttia. Myös opettajat ovat ilmoittaneet kannattavansa viikon syyslomaa. Lappeenrannassa syysloma on kestänyt usein muutaman päivän, ja koulu on aloitettu elokuun puolivälissä. Viime vuonna syysloma kesti viikon, ja kokemukset siitä olivat Willbergin mukaan hyvät. Syyslomaviikko lukuvuosina 2017—18 ja 2018—19 on viikko 43 eli lokakuun viimeinen täysi viikko. Tämän syksyn loma on 20.—23.10. Lue koko uutinen:

