Etelä-Saimaa: Sweet Jeena And Her Sweet Hearts esittelee suomenkielisen puolensa Lappeenrannassa Helsinkiläis-turkulainen rockabilly-yhtye Sweet Jeena And Her Sweethearts vaihtaa englannin kielen suomeen perjantaisella Lappeenrannan-keikallaan. Musiikkiaan bluesilla, doo-wopilla ja jazzilla maustava yhtye esittää 1950—60-lukujen käännösiskelmiä räväkällä otteella ja laulaa myös omia kappaleitaan suomeksi käännettyinä. Yhtye suunnittelee julkaisevansa Jeena ja Sokerpalat -nimellä myös albumin, jos lähiaikoina julkaistava suomenkielinen single saa hyvän vastaanoton. Sweet Jeena And Her Sweethearts on keikkaillut Lappeenrannassa monta kertaa. Vuonna 2007 perustetussa bändissä on vielä jäljellä alkuperäisjäsenet Jeena Rancken ja Risto Klemola. Kontrabassoa soittaa yhtyeeseen viisi vuotta sitten liittynyt Olli Liljeström. Rumpalin pallilla ei tällä hetkellä istu vakituisesti ketään, mutta Lappeenrannassa kannuja paukuttaa Aku Tervakangas. Sweet Jeena And Her Sweet Hearts esiintyy Lappeenrannassa ravintola Kolmessa lyhdyssä perjantaina 21.10. klo 22.30. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

