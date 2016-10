Uutinen

Etelä-Saimaa: Suihkukone kiertelee taas Lappeenrannassa – tällä kertaa vuorossa Finnair Finnairin koulutuslennot Lappeenrannassa ovat jatkuneet tiistaina. Finnairin Airbus-kone on kierrellyt kaupunkia aamusta lähtien. Välillä kone laskeutuu lentokentälle ja nousee pian uudelleen. Kyseessä on Finnairin Airbus A319-112 -kone. Finnair on harjoitellut Lappeenrannassa usein tämän vuoden aikana. Yhtiön viestinnästä kerrottiin kesällä, että lennolla on mukana opettaja ja kaksi tai kolme oppilasta. Jokainen oppilas tekee harjoituksen aikana 4–6 lähtöä ja laskeutumista. Finnair kouluttaa uusia lentäjiään Lappeenrannan lisäksi Turun ja Tampereen kentillä. Yleisimmin käytössä on juuri Lappeenrannan kenttä, mutta myös sääolosuhteet vaikuttavat kenttävalintaan. Koulutuslennot tehdään aina valoisan aikaan. Viime viikolla Lappeenrannassa harjoittelivat lentoyhtiö Norran lentäjät. Norra, eli Nordic Regional Airlines, on suomalainen lentoyhtiö, joka toimii Finnairin alihankkijana. Norra lentää Finnairin lentoja Suomessa ja Euroopassa. Koneen liikkeitä voi seurata Etelä-Saimaan sivuilta. Lue koko uutinen:

