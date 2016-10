Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan ammattikorkeakoulussa alkaa erikoistumiskoulutus matkailualan ammattilaisille — koulutusta tulee Imatralle ja Lappeenrantaan Saimaan ammattikorkeakoulussa alkaa tammikuussa uusi erikoistumiskoulutus. Erikoistuminen suuntautuu matkailualan kehittämiseen ja ennakointiin. Kokonaisuus tulee kantamaan nimeä Huomisen matkailukohde. Sen laajuus on 30 opintopistettä. — Opetusta tulee olemaan sekä Imatralla että Lappeenrannassa, koulutuspäällikkö Virpi Ristimäki Saimaan ammattikorkeakoulusta sanoo. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Kokonaisuudessa tullaan painottamaan kansainvälisyyttä ja digitaalisuutta sekä antamaan valmiuksia ennakoida ja ymmärtää toimintaympäristöjen muutoksia ja trendejä. Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Huomisen matkailukohde -opinnot on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille alan ammattilaisille. Opintoja voidaan hyväksilukea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Erikoistusmiskoulutus alkaa 31.1.2017 ja päättyy 31.5.2018. Hakuaika on 24.10.—27.11. Lue koko uutinen:

