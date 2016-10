Uutinen

Etelä-Saimaa: Puolet Lappeenrannan kellovarkaiden saaliista viranomaisten hallussa Puolassa – Kaksi epäiltyä vangittuina Suomessa Kaksi Suomen Kultakellon liikkeeseen syyskuussa Lappeenrannassa murtautunutta puolalaismiestä on tuotu tutkintavankeuteen Suomeen. Miehet jäivät kiinni Puolan rajalla syyskuussa, ja Etelä-Karjalan käräjäoikeus vangitsi heidät poissaolevina 12. syyskuuta. Kaksi muuta teosta epäiltyä puolalaismiestä ovat yhä tavoittamatta. Heidät on etsintäkuulutettu. Rikoskomisario Ari Järveläinen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että noin puolet Lappeenrannasta saadusta saaliista on viranomaisten hallussa Puolassa. – Meiltä ja Keskusrikospoliisista on lähdössä henkilöitä Puolaan. Heidän yhtenä tehtävänään on kuljettaa varastettu omaisuus takaisin Suomeen. Heillä on Puolassa myös muita esitutkinnan selvittämiseen liittyviä tehtäviä. Suomen Kultakellon liikkeeseen Lappeenrannan Kauppakadulla murtauduttiin aamuyöllä syyskuun 9. päivänä. Varkaat ajoivat liikkeen ovea päin autolla, ja pääsivät näin sisään liikkeeseen. Saaliiksi miehet saivat 400 000 euron arvosta kelloja. Hei poistuivat paikalta toisella autolla, joka löytyi myöhemmin Lappeenrannasta. Järveläisen mukaan neljän epäillyn liikkeet ennen ja jälkeen varkauden on saatu selvitettyä melko hyvin. Hän ei tutkinnan tässä vaiheessa kerro asiasta enempää. Miehiä epäillään törkeän varkauden lisäksi järjestäytyneeseen rikollisryhmittymään kuulumisesta ja kahdesta törkeästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta. Miehet olivat varastaneet teossa käytetyt autot Lahdesta ja Mikkelistä. Poliisi on tutkinut yhteistyössä Keskusrikospoliisin kanssa miesten osallisuutta muihin Suomessa tehtyihin vastaaviin rikoksiin. Järveläisen mukaan joitain liittymäkohtia muihin rikoksiin on löytynyt. Jutussa syytteen nostamisen määräpäivä on 2. joulukuuta. Järveläinen ei osaa vielä arvioida, valmistuuko esitutkinta tuohon mennessä. – Tarpeen vaatiessa esitetään, että haetaan jatkoa syytteen nostamiselle. Esitutkinnan valmistuminen riippuu paljon siitä, miten kaksi poissaolevaa saadaan kiinni. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/18/Puolet%20Lappeenrannan%20kellovarkaiden%20saaliista%20viranomaisten%20hallussa%20Puolassa%20%E2%80%93%20Kaksi%20ep%C3%A4ilty%C3%A4%20vangittuina%20Suomessa/2016121389824/4