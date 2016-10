Uutinen

Etelä-Saimaa: Positiivinen anarkismi oli päivän sana Lavolan koulussa — ”Mikään ei ole mahrotonta”, Duudsonit opettivat Lappeenrannan Lavolan koulun kuutosluokkalainen Anssi Tervonen oli muiden oppilaiden tavoin äimistynyt, kun Duudsonien Jarno ”Jarppi” Leppälä ja Hannu-Pekka ”HP” Parviainen astelivat koulun saliin. Tiistaiaamuna Duudsonit puhuivat koululaisille kiusaamisesta ja ”positiivisesta anarkiasta”, jolla he tarkoittavat lapsenmielisyyttä, pilkettä silmäkulmassa ja sitä, että käyttäytyy mukavasti kaikkia kohtaan. Stunteistaan, jekkuilustaan ja useista televisiosarjoista tutun Duudsonit-ryhmän vierailu yllätti koululaiset täysin. Oppilaat oli kutsuttu yhdeksäksi saliin, mutta he eivät tienneet, miksi. Miltä Duudsonien näkeminen tuntui? — No arvaa! Oltiin kavereiden kanssa ihan ihmeissämme. En olisi ikimaailmassa osannut arvata, että ne tulevat. En ollut ennen nähnyt heitä muualla kuin telkkarissa, Anssi Tervonen kuvaili tunnelmiaan. Oppilaat jaksoivat kuunnella Duudsoneita hyvin noin tunnin pituisen esityksen ajan. Viitosluokkalaiselle Aliisa Penttiselle jäi mieleen ryhmän ulkomaanmatkat sekä tarina Hannu-Pekan kohtaamisesta tiikerin kanssa. Lavolan koulun rehtori Arto Väliketo kertoi, että koulu halusi kutsua Duudsonit kylään, koska ryhmän vierailu oli ilahduttanut oppilaita myös mikkeliläisessä koulussa. — Halusimme keksiä jotain yhteistä, mukavaa tekemistä. Idea tähän tuli vanhempaintoimikunnasta. Duudsonit opettivat oppilaille myös eteläpohjalaisen moton: mikään ei ole mahrotonta. — Kaikki ovat jossain asiassa hyviä. Haluamme kannustaa lapsia ja nuoria tavoittelemaan omia unelmiaan ja käyttäytymään hyvin toisia ihmisiä kohtaan, Jarno Leppälä sanoi. — Mikä on koko Duudsoni-hommassa kaiken ydin? Ystävyys se on. Jos olisimme kiusanneet toisiamme, meistä ei olisi koskaan tullut Duudsoneita, jatkoi Leppälä. Leppälä sanoo, että kiusaaminen on muuttunut hänen kouluajoistaan. — Ennen kiusaamista pääsi sentään kotona pakoon, kun taas nykyään kiusaaminen on mahdollista somessakin. Ja aikuiset tekevät sitä toisilleen myös. Hannu-Pekka Parviainen taas painotti, että muussakin elämässä noudatettavien käyttäytymissääntöjen pitäisi olla voimassa myös sosiaalisessa mediassa. — Se on lopulta tosi yksinkertainen asia. Se, miten kohtaat toisen, merkitsee paljon. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/18/Positiivinen%20anarkismi%20oli%20p%C3%A4iv%C3%A4n%20sana%20Lavolan%20koulussa%20%E2%80%94%20%E2%80%9DMik%C3%A4%C3%A4n%20ei%20ole%20mahrotonta%E2%80%9D%2C%20Duudsonit%20opettivat/2016121388991/4