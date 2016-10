Uutinen

Etelä-Saimaa: Petankissa siirrytään halliaikaan Lappeenrannassa, metallikuulia lennätetään entisessä Tullin tilassa Petankkia eli kansainvälisemmin petanqueta ei tarvitse talviaikaan enää heitellä karvarukkaset käsissä ulkokentillä. Lappeenrannan ratapihan takana Tullitie 7:ssä avataan petankkihalli, jossa pelatessa sormet eivät palele. Avajaisia vietetään keskiviikkona. — Tämä on erittäin sopiva paikka meidän pelitarkoituksiin. Voimme harrastaa täällä periaatteessa 12 kuukautta vuodessa, tosin kesäaikaanhan pelaamme ulkona, kertoo Pertti Raatikainen, yksi hallitoimikunnan jäsenistä. Aiemmin Tullin käytössä olleeseen halliin rakennetun areenan taustalla on Petanque Lappeenranta -niminen seurayhtymä. Tila vuokrattiin Lappeenrannan yritystilalta. — Takana on kuusi lajiaktiivia, jotka ovat tehneet työtä hallin eteen. Ajatus on muhinut viitisen vuotta, aktiivisesti sopivaa tilaa haettiin parin vuoden ajan. Puureunuksin rajatulle peliareenalle on levitetty ohut kerros hiekkaa. Kokonaistilaa on käytössä 400 neliötä, hiekka-alustaa on tällä hetkellä 240 neliötä. Siihen mahtuu kahdeksan kenttää ja kerralla yhteensä 16 joukkuetta. Hallin toimintasuunnitelmassa on niin viikko- kuin kuukausikisoja, harjoitusvuoroja, firmaliigaa sekä joulun jälkeen pelattava glögikisa. Metallikuulien pauloihin houkutellaan myös uusia pelaajia, joten avoimien ovien päiviäkin on luvassa. — Jos uusia mahdollisuuksia mietitään, niin työyhteisöliikunta on yksi sellainen. Ammattiosastot voivat ottaa yhden illan, eläkeläiset voivat käydä päivällä heittämässä. Polttariporukoille ja muille ryhmille pystytään järjestämään vuoroja, mitään tai ketään ei ole suljettu pois, kaavailee Asko Kokkola, yksi lajiaktiiveista. Uusi halli täyttää tyhjiötä kaakonkulmalla. Petankkihalleja on Suomessa kymmenkunta, lähin Kouvolassa. Lue koko uutinen:

