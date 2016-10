Uutinen

Etelä-Saimaa: Nuotion pohja kärysi Rauhan vanhalla asemalla — tekijät lähtivät lipettiin ennen palokunnan tuloa Imatran palokunta kävi sammuttamassa vartioimatta jätetyn nuotion Rauhan vanhalla rautatieasemalla tänään iltapäivällä. Hätäkeskus sai hälytyksen tulipalosta kello 15.01. Palokunnan saapuessa paikalle kävi ilmi, että vanhan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä oli poltettu nuotiota. Palokunta sammutti yksikseen käryämään jätetyn nuotion pohjan. Nuotion sytyttäjistä palokunnalla ei ole tietoa. He olivat jo ehtineet lähteä karkuun. Rauhan vanha asema on Lappeenrannan puolella, mutta nuotiopalon sammutti Imatran palokunta, koska Imatralta on Rauhan vanhalle asemalle lyhyempi matka. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/18/Nuotion%20pohja%20k%C3%A4rysi%20Rauhan%20vanhalla%20asemalla%20%E2%80%94%20tekij%C3%A4t%20l%C3%A4htiv%C3%A4t%20lipettiin%20ennen%20palokunnan%20tuloa/2016121391443/4