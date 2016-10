Uutinen

Etelä-Saimaa: Markku Pentikäinen vaihtoi fiktioon — Luottamusmies-romaanista löytyy kyllä Imatralta tuttuja paikkoja Imatralainen Markku Pentikäinen julkaisi vuonna 2009 tietokirjan nimeltä Ensiaskeleen esimiehenä. Sitä tehdessään hän huomasi pitävänsä kirjoittamisesta. — Mielessäni jäi itämään ajatus, osaisiko insinööri kirjoittaa kokonaan fiktiivisen kirjan. Lopputulos on nyt valmiina teoksena käsissä. Romaani Luottamusmies on juuri ilmestynyt. Kirja kertoo konepajasta ja sen henkilöstöstä. Ääneen pääsevät sekä työntekijät että johtajat omine näkökulmineen. Tapahtumien keskipisteessä on Sepän konepaja, Imatralla toimiva keskisuuri perheyritys. Kolmen sukupolven ajan kaupungissa toiminut yritys yrittää pysytellä pinnalla keskellä talouden matalasuhdannetta. Pentikäinen korostaa, että pajalla ei ole tosielämän esikuvaa, vaan se on kokonaan mielikuvituksen tuotetta. — Kirjasta löytyy toki Imatraa tunteville tuttuja paikkoja. Pentikäinen on ammentanut teokseen myös omia kokemuksiaan työelämästä. Hän on toiminut yli 30 vuotta esimiestehtävissä erilaisissa organisaatioissa, pääasiassa Stora Ensolla. Matkan varrella kertynyttä asiantuntemusta työyhteisöistä, niiden sisäisistä jännitteistä, esimiestyöstä ja ammattiyhdistystoiminnan valtataisteluista hän on purkanut myös romaaniinsa. Ensimmäisen teoksen teema, esimiehenä oleminen, näkyy romaanissakin. — Siinä mielessä Luottamusmies on jatkumoa kirjoittamalleni tietokirjalle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/18/Markku%20Pentik%C3%A4inen%20vaihtoi%20fiktioon%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Luottamusmies-romaanista%20l%C3%B6ytyy%20kyll%C3%A4%20Imatralta%20tuttuja%20paikkoja/2016121386563/4