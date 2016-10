Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan taidelainaamo pääkirjaston nurkalla kärsii asiakaspulasta Lappeenrannan taidelainaamosta löytyy paljon muutakin kuin maalauksia ja grafiikkaa. Lainaamosta voi nykyisin vuokrata tai ostaa muun muassa metalliveistoksia, koru- ja tekstiilitaidetta, valokuvia ja taidekeramiikkaa. Lainaamon hyllystä löytyy esimerkiksi taipalsaarelaisen taidesepän Antti Niemisen veistoksia, lappeenrantalaisen korutaiteilijan Kati Nulpposen töitä ja savitaipalelaisen taiteilijan Risto Hämäläisen keramiikkaveistoksia ja -vateja. Kuvataidetta on tarjolla monilta valtakunnallisestikin tunnetuilta taiteilijoilta, kuten Annu Vertaselta ja Anne Tompurilta. Kaakon lainaamon eli Lappeenrannan, Kouvolan ja Kotkan taiteilijaseurojen yhteisillä nettisivuilla voi tutustua myös kymenlaaksolaisten taiteilijoiden töihin. Tarjolla on esimerkiksi valokuvia kotkalaiselta Juha Metsolta, joka on tunnettu valokuvaaja. Lappeenrannan taidelainaamoa vaivaa silti asiakaspula. Lainaamo muutti puolitoista vuotta sitten uusiin tiloihin Lappeenrannan pääkirjaston rakennukseen. Toiveena oli, että kirjaston suuresta asiakasmäärästä edes osa pistäytyisi samalla taidelainaamossa. Pääkirjastossa vierailee noin 24 000 asiakasta kuukaudessa. Taidelainaamossa käy kuitenkin kuukaudessa vain 30—100 asiakasta. On myös sellaisia päiviä, ettei asiakkaita ole lainkaan. Keskeisestä sijainnista huolimatta taidelainaamon sisäänkäynti on hieman huomaamaton Valtakadun ja Anni Swanin kadun kulmassa. — Lisäksi ovea on pidettävä lukossa, koska samasta portaikosta pääsee myös kirjaston tiloihin. Taidelainaamolla on ovikello, mutta monelle saattaa olla kynnys ruveta pimpottelemaan sitä, Etelä-Karjalan taiteilijaseuran puheenjohtaja Soli Perttu arvelee. Yksi lainaamon vetovoimaa vähentävä tekijä on teosten vähäinen vaihtuvuus. Osa lainaamon vakioasiakkaista kävisi mielellään katsastamassa, onko tarjolle tullut jotain uutta ja mielenkiintoista. Jos samat teokset ovat esillä kuukaudesta toiseen, kiinnostus lopahtaa. Sen sijaan lainaamossa järjestetyt tapahtumat, kuten näyttelyt, lisäävät asiakasmäärää huomattavasti. Lappeenrannan taidelainaamo on avoinna ti—pe klo 12—17.30 ja la klo 10—14. Lue koko uutinen:

