Etelä-Saimaa: Länsialueen kahden yhtenäiskoulun malli herätti asukasillassa epäilyjä Läntisen alueen asukasilta keräsi virkamiehet mukaan luettuna nelisenkymmentä henkeä keskustelemaan Sammonlahden koululle alueen koulukuvioista. Kaupunki esitteli asukastilaisuudessa vaihtoehtoja 7.—9. luokkien opetuksen järjestämiseksi alueella.Sammonlahden ja Lappeen koulujen työnjakoa pohtinut työryhmä on tutkinut kahta vaihtoehtoa: toisessa yläkoululaisten opetus järjestettäisiin edelleen vain Sammonlahdessa. Toinen vaihtoehto jakaisi yläkoululaiset Sammonlahden ja Lappeen koulujen kesken. Näin molemmista tulisi 1.—9. luokat kattavia yhtenäiskouluja.Yleisö epäili muun muassa, että kaupungin yleinen linja on nyt perustaa isoja yhtenäiskouluja Kimpisen malliin.Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg ja perusopetusjohtaja Mari Routti kertoivat, että hetki on nyt vain sopiva, kun koulurakennuksia joudutaan joka tapauksessa uusimaan. Perusopetuslaki pitää yhtenäiskoulua pedagogisesti parhaana vaihtoehtona. Jos länsialueelle tulisi kaksi yhtenäiskoulua, osa Skinnarilan alueen oppilaista menisi Lappeen kouluun. Tarkoitus olisi näin muun muassa tasata sosioekonomisia eroja. Kuulijoista osa ei ollut vakuuttunut siitä, että koulunkäyntialueiden raja osataan siinä tapauksessa vetää oikein.Maarit Aalto kehui Sammonlahden koulua sanoi sen hoitavan hyvin myös nivelvaiheen alakoulusta yläkouluun.Virpi Junttila muistutti, että nuorille koulun vaihtaminen on joskus myös uusi myös mahdollisuus, ei vain mahdollinen kriisi.Sammonlahden koulun rehtori Vesa Raasumaa toi esiin koulunsa näkemyksen, että saman alueen nuorten on hyvä kuulua samaan yhteisöön.Kirsi Pennanen toivoi, että ainakaan nykyistä isompia kouluja ei tulisi ja puolusti siksi kahden yhtenäiskoulun mallia.Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää länsialueen yhtenäiskouluista marraskuussa.Asukkaat voivat ottaa kantaa asiaan kaupungin OtaKantaa.fi –sivustolla, kirjallisesti asiakaspalvelukeskus Winkissä tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lappeenranta.fi. Aikaa palautteille on 4.11. asti. Lue koko uutinen:

