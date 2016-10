Uutinen

Etelä-Saimaa: Kysely: Neljä viidestä imatralaisvaltuutetusta on kolmen koulukeskuksen takana — moni toivoo, että pienet koulut saavat toimia elinkaarensa loppuun asti Imatran kouluverkon keskittyminen kolmeen keskukseen vaikuttaa vääjäämättömältä. Etelä-Saimaan kyselyssä neljä viidestä valtuutetusta, 81 prosenttia, asettuu kolmen koulukeskuksen taakse. Kielteisellä tai vielä ratkaisemattomalla kannalla on 19 prosenttia valtuutetuista. — Pienten 1—3-luokkalaisten pitää jatkossakin saada olla omassa lähikoulussa, perustelee kielteistä linjaansa Tomi Menna (sd.) Moni kaupunginhallituksen ajaman mallin takana olevista valtuutetuista edellyttää kuitenkin, että pienet koulut saavat toimia elinkaarensa loppuun asti. Toiminta päättyisi vasta sitten, kun edessä ovat liian isot remontit. Imatralaisten kansalaisaloitteella toivoma kansanäänestys kouluverkosta tuskin toteutuu. Valtuutetuista 42 prosenttia torjuu sen suoralta kädeltä. — Olen edustuksellisen demokratian kannattaja. Meidät on valittu valtuustoon tekemään päätöksiä, painottaa Veikko Lankinen (kesk.). 37 prosenttia valtuutetuista jättää asian käsittelyn ja ratkaisun valtuustolle. — Aloite ilmentää kansalaisten syvää huolta tilanteesta. Se pitää ottaa vakavasti, sanoo Heikki Luukkanen (sd.). Valtuuston on määrä tehdä ratkaisuja tulevan palveluverkon suhteen ensi viikolla. Voi olla, että asiassa otetaan aikalisä. Valtuutetuista 40 prosenttia on sitä mieltä, että päätöstä ei tarvitse tehdä vielä 24. lokakuuta. Etelä-Saimaa tiedusteli valtuutettujen mielipiteitä puhelimitse 15.—17. lokakuuta. Kaikki 43 valtuutettua kertoivat kantansa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/18/Kysely%3A%20Nelj%C3%A4%20viidest%C3%A4%20imatralaisvaltuutetusta%20on%20kolmen%20koulukeskuksen%20takana%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89moni%20toivoo%2C%20ett%C3%A4%20pienet%20koulut%20saavat%20toimia%20elinkaarensa%20loppuun%20asti/2016521387713/4