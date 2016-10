Uutinen

Etelä-Saimaa: Kompostoi syksyn lehdet mullaksi — katso asiantuntijan vinkit! Syksyn lehdet, naatit, ruohosilppu ja muu puutarhajäte voidaan kompostoida omalla tontilla mullaksi. Puutarhajätteen kompostointi onnistuu vaikka kasalla, mutta kompostorissa maatuminen on nopeampaa. — Aloita puutarhakompostin rakentaminen laittamalla pohjalle haketta, silputtuja oksia, kuoriketta tai pieniä risuja turvaamaan kompostin ilmansaanti. Kasaa komposti kerroksittain: vuorotellen typpipitoisia vihreitä kasvinosia, haravointijätettä ja ilmavuutta lisäävää oksasilppua, opastaa Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Syksyllä typpeä puutarhakompostiin saadaan naateista tai ruohon leikkuujätteestä. — Ruoho kannattaa jättää talvehtimaan noin viiden sentin pituisena. Jos edellisestä leikkauksesta on kulunut aikaa, haravoidaan leikkuujäte kompostiin. Pieneliöt, kuten sädesienet ja bakteerit, tuottavat elintoiminnoillaan kompostiin lämpöä. Kompostin lämpötilan noustessa kompostoituvan jätteen hajoamisnopeus kasvaa. Kompostointi onnistuu vaikka lautakehikossa tai kasalla, mutta pieneliöiden tuottama lämpö saadaan säilymään kompostissa paremmin, jos kompostoidaan kompostorissa. Mitä paksumpi eriste kompostorissa on, sitä tasaisemmin kompostimassa lämpenee eikä ulkoilman lämpötila vaikuta kompostin lämpötilaan. — Syksyn haravointijätteiden lahoamista voi nopeuttaa lisäämällä pieneliöiden ravinnoksi joko kompostiherätettä tai kanankakkarakeita. Etenkin kuivat lehdet, oljet ja muu lehtivihreätön materiaali vaativat kompostoituakseen lisäravinteita. Kastelemalla varmistetaan, että kompostista tulee sopivan kostea. Kuiva jäte ei lahoa, kun taas liika märkyys estää ilmankierron kompostissa, jolloin jäte alkaa mädäntyä. — Oikea kosteus voidaan todeta, kun 10—20 senttimetrin syvyydestä otetaan kourallinen kompostia ja puristetaan sitä nyrkissä. Kompostimassasta tulisi irrota muutama tippa vettä. Nyt syksyllä koottu puutarhakomposti käännetään ensi keväänä. — Niin varmistutaan, että komposti kypsyy tasaisesti, kertoo Kerttula. Puutarhajätteen muhiminen mullaksi vie 1—2 vuotta. Kompostointia helpottaa, jos käytössä on kaksi kompostoria; toista täytetään ja toinen saa muhia rauhassa. Kasvinosat, joissa on havaittavissa kasvitauteja tai tuholaisia, on turvallisinta kompostoida puutarhakompostorin sijaan lämpökompostorissa. — Näin varmistutaan, että taudinaiheuttajat ja tuholaiset tuhoutuvat eivätkä leviä syntyvän kompostimullan mukana uudelleen puutarhaan. Tautiset kasvinosat silputaan ja peitetään vielä kompostin joukkoon, jotta hajoaminen lähtee nopeasti käyntiin. Lue koko uutinen:

