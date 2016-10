Uutinen

Etelä-Saimaa: Kimpisen stadionin sisäänkäynnin viereen kilpatason kuntoilupaikka Kimpisen urheilukentän pääsisäänkäynnin viereen rakennetaan ulkokuntoilupaikka. Lappeenrannan nuoriso- ja liikuntalautakunta varasi kuntoiluvälineitä varten määrärahan ensi vuodelle. Varustuksena on aikuisille urheilijoille soveltuvia kilpatason voimaharjoittelulaitteita, joissa on kiinteät vapaasti säädettävät painot. Kaupungin vuosisopimusurakoitsijan Peltolan Pihan tarjouksen mukaan kuntoilupaikan kustannus on 55 200 euroa, josta laitteiden osuus on 29 000 ja asennustyöt sekä alueen hiekkatekonurmi 25 300 euroa. Liikuntatoimen mukaan heti stadionin ulkopuolella oleva kuntoilupaikka palvelee sekä yleisurheilijoita, jalkapalloilijoita että muita aktiiviliikkujia. Paikka on suunniteltu etupäässä aikuisille. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/18/Kimpisen%20stadionin%20sis%C3%A4%C3%A4nk%C3%A4ynnin%20viereen%20kilpatason%20kuntoilupaikka/2016121391971/4