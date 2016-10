Uutinen

Etelä-Saimaa: Eija Joro Lappeenrannan Lentoasema Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi Lappeenrannan Lentoasema Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu kauppatieteiden maisteri Eija Joro. Hän siirtyy tehtävään Finnairilta, missä hän on toiminut viimeksi vapaa-ajan matkustuksen johtajana. Lappeenrannan lentoaseman toimitusjohtajana on tähän asti toiminut oman toimen ohella lentoaseman päällikkö Petteri Lehti. Joro aloittaa toimitusjohtajana marraskuun alusta. Eija Jorolla on tiedotteen mukaan yli 20 vuoden kokemus lentoalalta. Finnairin tehtävissä hän on vastannut muun muassa tilauslentojen suunnittelusta sekä kaikkien Finnairin lentojen myynnistä erityisesti matkanjärjestäjille ja ryhmille sekä maapalvelujen myynnistä ja liiketoiminnan laajentamisesta. Itä-Suomen alue tuli Jorolle tutuksi, kun hän kolmen vuoden ajan hoiti Finnairin Itä-Suomen yritys- ja matkatoimistoasiakkuuksia. Lappeenrannan lentoasemakiinteistö ja lentoaseman liiketoiminta siirtyivät vuoden 2016 alussa Finavialta Etelä-Karjalan liiton ja Lappeenrannan kaupungin perustamalle Saimaan lentoasema -säätiölle, joka on kentän liiketoiminnan hoitamista varten perustanut Lappeenrannan Lentoasema Oy:n. Eija Joro pitää uutta tehtäväänsä maakunnallisen lentokentän johdossa mielenkiintoisena ja innostavana. — Vastaavaa maakunnallista lentotoimintaa ei Suomessa ole aiemmin toteutettu. Keskeinen tehtäväni on kehittää lentoaseman toimintaa niin, että Lappeenrantaan avautuu uusia reittiyhteyksiä ja syntyy edellytyksiä pysyvälle lentotoiminnalle. Uskon vahvasti Saimaan alueen vetovoimaan, Joro toteaa tiedotteessa. Lue koko uutinen:

