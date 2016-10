Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanhemmat purkavat huoltaan Lappeenrannan päivähoidon supistuksista Iso joukko vanhempia on ilmaissut Lappeenrannan kaupungin päättäjille päivähoidon supistuksista. Facebookissa kootussa vetoomuksessa on runsaat 200 nimeä. — Haluamme tuoda esiin sen suuren huolen ja epävarmuuden, jota jo aloitetut tehostustoimet sekä suunnitellut lisäkiristykset lappeenrantalaisissa lapsiperheissä aiheuttavat, vetoomuksessa todetaan. Sen mukaan kaupunki ei pysty kertomaan, paljonko ryhmäkoot ovat jo kasvaneet. — Eikö tämä ole lainvastaista, vetoomuksessa kysytään. Siihen on listattu vanhempien ja päiväkotien henkilökunnan kokemuksia tältä syksyltä. Niiden mukaan ryhmäkokojen kasvattaminen heikentää jo paljon päivähoidon laatua ja kuormittaa henkilökuntaa. Lue koko uutinen:

