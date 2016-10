Uutinen

Etelä-Saimaa: Tapaus Ulla Laine: saako virkamies olla eri mieltä? Missä kulkevat sananvapauden ja virkamiehen lojaliteettivelvollisuuden rajat? Aina rajanveto ei ole helppoa, mutta yksi asia on selvää: työnantaja voi rajoittaa kenenkään sananvapautta, kertoo Kuntaliiton lakiasiain johtaja Arto Sulonen. Virkamiehellä on oikeus ilmaista mielipiteitään myös työnantajaa koskevissa asioissa ja myös silloin, kun on työnantajansa kanssa eri mieltä, Sulonen sanoo. Toisaalta virkamiehen pitää olla lojaali esimiestään kohtaan. Virkamies ei saa halventaa työnantajaa tai levittää virheellistä tietoa. Kysymys sananvapaudesta nousi esiin Imatran lasten ja nuorten palveluista vastanneen Ulla Laineen haastattelussa (ES 15.10.). Hän kertoi esimiehensä kieltäneen häntä kertomasta omia mielipiteitään Virasojan koulun väistötiloihin liittyen. Imatran kaupunginjohtaja Pertti Lintusesta yritys rajoittaa keskustelua kuulostaa oudolta. Lue lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta, miten hän asiaa kommentoi. Lue koko uutinen:

