Uutinen

Etelä-Saimaa: Suomen ensimmäinen kestävyystieteen professori Lappeenrannan yliopistoon Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon on perustettu Suomen ensimmäinen kestävyystieteen professuuri. Tehtävässä on aloittanut maatalous- ja metsätieteen tohtori Helena Kahiluoto.Yliopiston tiedotteen mukaan kestävyystieteen tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa ja rakentaa ympäristöystävällisiä, kustannustehokkaita sekä yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden kannalta tarpeellisia ratkaisuja.Kahiluodon erikoisosaamista ovat ravitsemusturvan, ilmastonmuutoksen ja vesistöjen kytkennät, sekä oikeudenmukainen kiertotalous. Hän siirtyy Lappeenrannan yliopistoon Luonnonvarakeskuksesta.Tiedotteen mukaan Kahiluodolla on myös laaja kansainvälinen työkokemus, muun muuassa YK:n tehtävistä. Hän oli luomassa myös ensimmäistä globaalia arviointiprosessia, jossa maatalouden ja ruokajärjestelmien tiedettä ja teknologiaa arvioitiin nälän ja kestävyyden näkökulmasta. Lue koko uutinen:

