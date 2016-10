Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahdella kudottiin kouluverkkoa — yleisöillan puhutuin asia olivat Salosaaren koululaisten tulevat kyytitarpeet Ruokolahden kouluverkkokeskustelu jatkui maanantaina yleisötilaisuudella. Tarkoitus oli koota asioiden mahdollisia kipupisteitä ongelmien ratkaisua varten, kunnanjohtaja Antti Pätilä totesi.Jotain löytyikin. Keskustelun kriittiseksi massaksi muodostui Salosaaren pienten koululaisten koulumatkojen hoitaminen kirkonkylään kunnialla tulevassa tilanteessa, missä Vaittilan koulua ei enää ole.Muutoin kuntalaiskokous ei suuria intohimoja herättänyt. Kyläkoulujen puolesta ei ainakaan vielä noustu barrikadeille, eikä kansainvaellusta valtuustosaliin syntynyt. Tilaisuuteen osallistui noin 25 henkeä, heistäkin suunnilleen puolet kunnan luottamushenkilöitä ja päättäjiä.Salosaarelaisista huolensa nostivat keskusteluun vanhemmat, joita pelottaa alle koulukyytikynnyksen jäävien lasten kohtalo. Omin päin tehtävä matka keskustaajamaan yli Ukonsalmen ja sen pitkän sillan koetaan vaaralliseksi. Tilanne huoletti muun muassa tulevan koululaisen äitiä Kirsi Lehtosta.Sivistystoimenjohtaja Eija Markkanen ja muutkin altavastajaajat vakuuttivat, että turvallisuudesta ei tingitä. Koulukyytiin pääsyn nykyinen kynnys on neljän kilometrin koulutie, mutta se on vain pääsääntö. Tulevat päättäjät voivat tehdä mittauksensa itse ilmenevien erityistarpeiden mukaan.Konkaripäättäjä Toivo Launiainen muistutti ennakkotapauksia olevan. Virmutjoen koululaisille myönnettiin muutama vuosi sitten kunnan kyytejä suhteellisen lyhyistäkin matkoista. Silloin erikoiskyytien perusteena oli susivaara.Tulevat kouluverkkojärjestelyt ovat sulkemassa Huhtasenkylän ja Virmutjoen koulut. Kirkonkylän uuden koulun on määrä aloittaa syksyllä 2018. Rakentamaan on aikomus päästä ensi keväänä. Lue koko uutinen:

