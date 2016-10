Uutinen

Etelä-Saimaa: Rantaraitin puuttuva palanen voi juuttua kaavoitukseen Lappeenrannan rantoja seuraileva Rantaraitti voi pysyä keskeneräisenä vielä pitkään. Useasta palasesta koostuvan raitin yhdistämistä on jarruttanut pitkään Huhtiniemen avoin tilanne. Huhtiniemeen on suunniteltu vuosia kylpylähotellia, jonka rakentaminen tai rakentamatta jättäminen selviää loppuvuoden aikana. Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen arvelee, että hotellipäätöksen jälkeenkin Rantaraitin rakentaminen Huhtiniemessä voi viivästyä. — Huhtiniemen kaavahan on tehty kylpylähotellia varten, ja siinä on huomioitu, että raitti kulkee alueen läpi. Ja niin se tulee joka tapauksessa kulkemaan. Mutta pahoin pelkään, että alue joudutaan kaavoittamaan uudelleen ennen kuin raittia pääsee rakentamaan. Leirintäaluetoiminnan jatkuminen uuden kylpylähotellin sijaan ei estäisi Rantaraitin tekoa, mutta raitti pitää suunnitella toisella tavalla. Leirintäalueen pitää olla aidattu. Nyt Rantaraitti myötäilee rantoja Huhtiniemen molemmin puolin, lännessä yliopiston edustalle asti ja idässä Viipurin Vanerin alueelle. Molemmissa päissä raittia on pikkuhiljaa parannettu. Viimeisimpänä Rakuunamäen kohdalla kulkeva osuus on saanut puistomaisen valaistuksen. Lue koko uutinen:

