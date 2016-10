Uutinen

Etelä-Saimaa: Politiikkaa leivällä ja vihanneksilla Myyjä Mirja Tervonen löytää kaksi poistettavaa purkkia maitotuotteiden hyllystä. Kello on perjantaiaamuna vartin yli seitsemän, ja K-Supermarket Vuoksenniska valmistautuu viikonloppuun. Kahdeksan jälkeen lastauslaiturin eteen ajaa Työn Vuoksen auto, joka hakee päivän hävikkituotteet: kolme laatikollista leipää, laatikollinen banaaneja ja vajaa laatikollinen lihatuotteita— ja ne kaksi maitohyllystä poistettua purkkia. Hävikiksi menneitä elintarvikkeita haetaan kaupasta viitenä päivänä viikosta. — Pääasiassa leipää ja heviä eli hedelmiä ja vihanneksia, tietää kauppias Tero Lehtonen. Ruokahävikki nousi poliittiseksi kysymykseksi eduskunnan kesäloman kynnyksellä, kun kansanedustaja Ilmari Nurmisen (sd.) lakialoite elintarvikkeiden jakeluvelvoitteesta keräsi yli sadan kansanedustajan kannatuksen. Jatkoa odottavat niin poliitikot kuin päivittäistavarakauppakin. Käsittelyaikataulu on maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Jari Lepän (kesk.) käsissä. Nurminen odottaa innolla, että aloite saataisiin jo syksyn aikana valiokuntakierrokselle. Elintarvikkeiden toimitusketjusta ja ympäristöasioista vastaava johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä on odotuksissaan varautuneempi. — Aloite on alusta pitäen perustunut väärään olettamaan kaupan nykyisestä toiminnasta. Kauppa pitäisi pakottaa luovuttamaan elintarvikkeita ruoka-apuun, vaikka kaupan yritykset ovat toimineet näin jo vuosia, Nieminen ihmettelee. Kauppoihin on syksyn aikana ilmestynyt alennuslaatikoita, jossa elintarvikkeita myydään nimelliseen hintaan. Onko se vastaisku lakialoitteelle? Nieminen ei kiistäkään. Hänen mielestään hävikin kanssa pystytään toimimaan innovatiivisesti, eikä pakottavaa lainsäädäntöä tarvita. Kauppa on julkaissut tänä syksynä omat laskelmansa elintarvikehävikistä, joka on 1,7 prosenttia myyntiin tulleiden elintarvikkeiden painosta. Luvusta ei ole vähennetty ruoka-apuna annettuja elintarvikkeita, joiden määrää ei Niemisen mukaan mahdoton arvioida. Kaupan puolella kummastellaan myös sitä, että jo nyt ruoka-apua antavat järjestöt eivät ole olleet aktiivisesti ajamassa elintarvikkeiden luovutusvelvollisuutta. Isän sydän -yhdistys jakaa Imatralla viikoittain 250 ruokakassia. Jakelusta vastaava Hannele Jäppinen on huomannut, että noin tuhannesta kilosta jaettavia elintarvikkeita valtaosa muodostuu nykyään leivästä ja kasviksista. — Aiemmin kasseihin pystyi laittamaan enemmän lihaa, makkaraa ja leikkeleitä, Nyt niitä riittää vain vähän. Jäppisen mukaan luovuttajien määrä ei ole muuttunut, mutta luovutettavaa on vähemmän. Kauppias Tero Lehtosella on asialle selitys. Myynnin ennakointi on entistä tarkempaa, ja vapautuneet aukioloajatkin ovat osaltaan pienentäneet viikonlopuista johtunutta hävikkiä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/17/Politiikkaa%20leiv%C3%A4ll%C3%A4%20ja%20vihanneksilla/2016521381442/4