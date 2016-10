Uutinen

Etelä-Saimaa: Päivähoitoa puolustavat perheet vaativat etsimään vaihtoehtoisia säästökohteita Monet Lappeenrannan lapsiperheet ovat ryhtyneet kiivaaseen taisteluun päiväkotien puolustamiseksi. Lappeenrannan kaupungin päivähoidon säästöjä vastustava Facebook-ryhmä keräsi maanantaina liudan tukijoita taakseen. Lisäksi nimiä on kerätty ainakin adressiin Snellmanin päiväkodin säilyttämiseksi ja kirjeeseen Liesharjun päiväkodin puolesta. Vetoomuksia on toimitettu kaupungin päättäjille ja virkamiehille tai niitä toimitetaan heille myöhemmin. Säästöjä vastustavan vetoomuksen alullepanija on lappeenrantalainen Minna Taipale. Hän sanoo, että vetoomus sai alkunsa jo keväällä, kun keskustelu päivähoidon tehostamisesta alkoi. Vetoomukseen on kerätty vanhempien ja henkilökunnan kokemuksia tehostamistoimista. Kokemukset päätettiin tuoda julki viime viikolla, kun säästöt konkretisoituivat päiväkotien lakkauttamisesitykseksi. Allekirjoittajien tavoitteena on, että vanhempien ja lastantarhanopettajien huoli suurista ryhmäkoista ja tilaongelmista kuultaisiin. Päiväkoteja puolustava Maarit Kerminen ihmettelee etenkin Snellmanin päiväkodin kohtaloa. Hän pohtii, miksi alueen piha ensin kunnostettiin ja nyt sitä ollaan sulkemassa. Kerminen on huolissaan myös siitä, miten lastentarhaopettajat pärjäävät, jos ryhmäkoot kasvavat. Saman huolen jakaa Timo Leskinen. Hänen mukaansa Lappeenranta on huonontanut päivähoitoa pikkuhiljaa. Leskinen toivoo, että kaupunki säästäisi muualta kuin lapsista. Allekirjoittajat vaativat kaupunkia ottamaan huomioon lapsiperheiden tilanteen. Heidän mukaansa säästöt on saatava muualta. Lue koko uutinen:

