Uutinen

Etelä-Saimaa: Kisapuiston katon kuntotutkimus valmistui –pyrotekniikan käyttö kiellettiin, lasermittalaitteisto seuraamaan taipumia Lappeenrannan Kisapuiston pääjäähallin kattorakenteiden kuntokartoitus on valmistunut. Tutkimustulosten mukaan kattorakenteiden kunto ei aiheuta välittömiä turvallisuusriskejä. Tutkimuksissa kuitenkin selvisi, että hallin kattoristikot eivät täytä kaikkia palomääräyksiä. Tilakeskuksen johtaja Katri Tolvanen Lappeenrannan kaupungilta kertoo, että tutkimustulosten perusteella pyrotekniikan käyttö hallissa kiellettiin syyskuussa. Tolvasen mukaan hallissa tullaan tekemään palosimulaatio, jotta nähdään, miten mahdollinen palo kehittyisi hallissa.— Sen tulosten perusteella saamme ohjeet, miten palosuojaus pitää siellä tehdä. Toimenpiteet tehdään välittömästi.Tolvanen sanoo, että palosimulaatio ja siitä seuraavat toimenpiteet eivät vaikuta hallin käyttöön.Kattorakenteiden kuntokartoituksessa selvisi myös, että hallin katto ei kestä tämän hetken normien mukaisia lumikuormia. Hallin katon lumikuormaa on seurattu ja ylimääräinen lumi on poistettu vuonna 2008 tehdyn koekuormituksen jälkeen. Nyt tehdyssä kuntokatselmuksessa havaittiin katon liimapuupalkeissa olevan halkeamia, joiden vuoksi kattorakenteelle sallittu lumikuorma on nyt aikaisempaakin pienempi eli 15 senttiä. Tolvanen kertoo, että katolle tehdään uusi koekuormitus. — Laskelmin on nyt osoitettu, että sallittu lumikuorma on pienempi kuin 2008 toteutetun koekuormituksen yhteydessä määritelty. Uudella koekuormituksella voidaan määritellä tarkemmin sallittu kuorma.Koekuormituksen ajankohtaa ei ole päätetty, mutta Tolvasen mukaan se tehdään mahdollisimman pian. Turvallisuuden varmistamiseksi halliin asennetaan lasermittauslaitteisto, joka mittaa kattoristikoiden taipumia. Tolvanen kertoo, että laitteisto maksaa arviolta 10 000–50 000 euroa.— Kaikki toimenpiteet tehdään niin pian kuin mahdollista. Käymme neuvotteluita toimittajien kanssa mittalaitteistoista. Laitteisto hankitaan, että meillä olisi reaaliaikainen tieto siitä, minkä suuruisia taipumia kattoristikoissa on. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/10/17/Kisapuiston%20katon%20kuntotutkimus%20valmistui%20%E2%80%93pyrotekniikan%20k%C3%A4ytt%C3%B6%20kiellettiin%2C%20lasermittalaitteisto%20seuraamaan%20taipumia%20/2016121385626/4